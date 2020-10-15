Продюсер Игорь Кондратюк выступил за полное прекращение отношений с Российской Федерацией
Свою позицию в этом вопросе он озвучил в интервью "Обозревателю".
"Я считаю, что по соседству есть государство, с которым надо разорвать все отношения. Не это является мотивом, но это имеет значение", - заявил продюсер комментируя выход фильма "Доброволец", где рассказывается о войне на Донбассе.
Кондратюк также затронул тему патриотизма в Украине.
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"Я хочу, чтобы патриотов у нас становилось больше. Я против того, что патриотизм – это последнее пристанище негодяев, как говорят. Это фраза, вырванная из контекста. Когда в стране идет война, не быть патриотом – значит быть или предателем, или аморфной массой", - отметил продюсер.
Также мы сообщали, что украинский музыкант Олег Скрипка считает, что никакого исторического братства между украинцами, русскими и белорусами.
Он подчеркнул что нужно поскорей искоренять такое мнения.
"От этого все проблемы. И пока эту лживую информацию не уберут из мозгов людей - ничего нормального не будет", - заявил Скрипка в одном из интервью.
Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».
Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".
Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.