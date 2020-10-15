Продюсер Игорь Кондратюк выступил за полное прекращение отношений с Российской Федерацией

Свою позицию в этом вопросе он озвучил в интервью "Обозревателю".

"Я считаю, что по соседству есть государство, с которым надо разорвать все отношения. Не это является мотивом, но это имеет значение", - заявил продюсер комментируя выход фильма "Доброволец", где рассказывается о войне на Донбассе.

Кондратюк также затронул тему патриотизма в Украине.

"Я хочу, чтобы патриотов у нас становилось больше. Я против того, что патриотизм – это последнее пристанище негодяев, как говорят. Это фраза, вырванная из контекста. Когда в стране идет война, не быть патриотом – значит быть или предателем, или аморфной массой", - отметил продюсер.

Также мы сообщали, что украинский музыкант Олег Скрипка считает, что никакого исторического братства между украинцами, русскими и белорусами.



Он подчеркнул что нужно поскорей искоренять такое мнения.

"От этого все проблемы. И пока эту лживую информацию не уберут из мозгов людей - ничего нормального не будет", - заявил Скрипка в одном из интервью.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.