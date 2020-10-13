Президент Вірменії Армен Саркісян назвав Росію "надійним партнером" республіки

Як передає Politeka, про це вірменський лідер сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.

За словами Саркісяна, політика Росії на Кавказі ґрунтується на декількох важливих принципах, на один з яких "недавно вказав президент РФ Володимир Путін".

Президент Вірменії наголосив, що Путін раніше заявив про підписання з Єреваном договорів в політичній і військовій сферах, а також нагадав про членство Вірменії в ОДКБ.

На думку Саркісяна, Росія є "надійним партнером" для Вірменії.

"Президент Путін чітко заявив, що (в Росії, - ред.) збережуть прихильність положенням кожного договору. Думаю, це важливо з точки зору проведеної Росією політики в регіоні. Я вітаю це, так як це показує, що Росія є надійним партнером", - заявив він.

Крім того, Росія, на переконання вірменського лідера, підтримує гарні стосунки і з Азербайджаном. Він впевінений, що обидві країни, між якими зараз відбувається конфлікт у Нагірному Карабаху, "можуть довіряти Росії".

"Ці відносини збалансовані. Думаю, вони збалансовані настільки, що обидві сторони можуть довіряти Росії як посереднику", - заявив він.

Коментуючи бойові дії в Нагірному Карабаху, президент Вірменії висловив надію, що на цій території буде встановлено остаточне перемир'я.

"Роль Росії дуже велика... Звичайно, важливо, що є майданчик Мінської групи ОБСЄ. Президенти країн-співголів - Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Володимир Путін - звернулися до сторін. Президент Трамп зараз зайнятий виборами, президент Макрон, представляючи Європу, активно залучений (в процес, - ред.) і я хочу подякувати йому. І звичайно, роль Росії в цьому питанні особлива", - сказав Саркісян.

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