Президент Армении Армен Саркисян назвал Россию "надежным партнером" республики

Как передает Politeka, об этом армянский лидер сказал в интервью российским СМИ.

По словам Саркисяна, политика России на Кавказе основывается на нескольких важных принципах, на один из которых "недавно указал президент РФ Владимир Путин".

Президент Армении отметил, что Путин ранее заявил о подписании с Ереваном договоров в политической и военной сферах, а также напомнил о членстве Армении в ОДКБ.

По мнению Саркисяна, Россия является "надежным партнером" для Армении.

"Президент Путин четко заявил, что (в России, - ред.) сохранят приверженность положением каждого договора. Думаю, это важно с точки зрения проводимой Россией политики в регионе. Я приветствую это, так как это показывает, что Россия является надежным партнером", - заявил он.

Кроме того, Россия, по убеждению армянского лидера, поддерживает хорошие отношения и с Азербайджаном. Он уверен, что обе страны, между которыми сейчас происходит конфликт в Нагорном Карабахе, "могут доверять России".

"Эти отношения сбалансированы. Думаю, они сбалансированы настолько, что обе стороны могут доверять России как посреднику", - заявил он.

Комментируя боевые действия в Нагорном Карабахе, президент Армении выразил надежду, что на этой территории будет установлено окончательное перемирие.

"Роль России очень велика... Конечно, важно, что есть площадка Минской группы ОБСЕ. Президенты стран-сопредседателей - Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Путин - обратились к сторонам. Президент Трамп сейчас занят выборами, президент Макрон, представляя Европу, активно вовлечен (в процесс, - ред.) и я хочу поблагодарить его. И конечно, роль России в этом вопросе особая", - сказал Саркисян.

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