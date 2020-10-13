Китайським вірусом знову ризикують заразитися люди в Україні

Зокрема, заступник гендиректора Центру громадського здоров'я при МОЗ України Олександр Мацьков розповів в ефірі " Україна 24", хто саме з громадян країни ризикує знову заразитися коронавірусом.

При цьому Олександр Мацьков підкреслив, що повторне інфікування – це поодинокі випадки.

За його словами, небезпечною інфекцією знову ризикують заразитися люди, у яких спостерігаються хронічні захворювання. У таких людей ризик захворіти дуже великий, тому потрібно бути вкрай обережними..

Тим не менш, він зазначає, що на даний момент це поки що поодинокі випадки. Однак говорити про те, що цього немає взагалі, не можна, адже організм не справляється з хворобою.

"Повторне інфікування не є тенденцією. Кожен з таких випадків вимагає детального аналізу, потрібно верифікувати, що це саме повторне інфікування. В основному, воно зустрічається у людей, які мають супутні патології, що призводять до зниження рівня опірності організму", - зазначив експерт Олександр Мацьков.

Також раніше повідомлялося, що лікар-вірусолог Андрій Александрін заявив що Україну чекає досить серйозне зростання захворюваності коронавірусом.

Також він назвав терміни, коли в Україні можуть виявляти до 12 тисяч випадків зараження за добу. За його прогнозами, це трапиться зовсім скоро та гірший період для українців ще попереду.

Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

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