Китайским вирусом снова рискуют заразиться люди в Украине

В частности, заместитель гендиректора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Александр Мацьков рассказал в эфире "Украина 24", кто именно из граждан страны рискует вновь заразиться коронавирусом.

При этом Александр Мацьков подчеркнул, что повторное инфицирование – это единичные случаи.

По его словам, опасной инфекцией вновь рискуют заразиться люди, у которых наблюдаются хронические заболевания. У таких людей риск заболеть очень велик, поэтому нужно быть крайне осторожными.

Тем не менее, он отмечает, что на данный момент это пока что единичные случаи. Однако говорить о том, что этого нет вообще, нельзя, ведь организм не справляется с болезнью.

"Повторное инфицирование не является тенденцией. Каждый из таких случаев требует детального анализа, нужно верифицировать, что это именно повторное инфицирование. В основном, оно встречается у людей, которые имеют сопутствующие патологии, приводящие к снижению уровня сопротивляемости организма", - отметил эксперт Александр Мацьков.

Также ранее сообщалось, что врач-вирусолог Андрей Александрин заявил что Украину ждет достаточно серьезный рост заболеваемости коронавирусом.

Он также назвал сроки, когда в Украине могут выявлять до 12 тысяч случаев заражения ежедневно. По его прогнозам, это случится совсем скоро и худший период для украинцев еще впереди.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.