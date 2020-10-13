Ситуація в Нагірному Карабасі складається катастрофічно важкою для Вірменії
Зокрема, Вірменія втрачає майже по 100 осіб убитими на добу. І навіть якщо ці цифри "наздоганяють" дані за попередню добу, темпи втрати особового складу для вірменської сторони вельми невтішні: рота вбитими в добу, ситуація близька до катастрофи.
Про це заявив військовий експерт Олексій Арестович у соціальній мережі Facebook.
Він зазначив, що судячи з темпів тиску азербайджанців, вони зберігають значний бойовий потенціал, в тому числі і за основним спектром своєї технічної переваги - ударні БПЛА полюють навіть за окремими групами піхоти, тобто їх поки не економлять.
"Невідомий розмір залишився бойового потенціалу вірменської сторони, але, при загальній чисельності угруповання в 40-50 тисяч чоловік, втрачати по 30-60 чоловік в день безповоротно, і не менше - санітарними втратами (пораненими), означає колапс системи медичного і технічного забезпечення, а через десять-п'ятнадцять діб - початок розвалу оборони, яка може бути скільки завгодно хороброю і вмілою, але просто не впорається кількісно",- зробив висновки експерт.
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Арестович звернув увагу на те, що Азербайджан публікує дані щодо офіційно підтверджених втрат техніки вірменської сторони. Військовий бюджет Вірменії - 2020 - 625 млн доларів. Це означає, що азербайджанці за два тижні позбавили їх мінімум двох військових бюджетів.
"Вірменській стороні доводиться вельми нелегко, але на неї працюють гори, знання місцевості і бойові якості солдатів і офіцерів, а воювати вірмени вміють. Центральним військовим питанням на сьогодні стають темпи зниження військового потенціалу сторін-хто кого перший просадить та рівня, коли трісне?",- резюмував він.
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