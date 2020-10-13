Ситуация в Нагорном Карабахе складывается катастрофически тяжелой для Армении

В частности, Армения теряет почти по 100 человек убитыми в сутки. И даже если эти цифры "догоняют" данные за предыдущие сутки, темпы потери личного состава для армянской стороны весьма неутешительные: рота убитыми в сутки, ситуация близка к катастрофе.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Арестович в социальной сети Facebook.

Он отметил, что судя по темпам давления азербайджанцев, они сохраняют значительный боевой потенциал, в том числе и по основному спектру своего технического превосходства - ударные БПЛА охотятся даже за отдельными группами пехоты, т. е. их пока не экономят.



"Неизвестен размер оставшегося боевого потенциала армянской стороны, но, при общей численности группировки в 40-50 тысяч человек, терять по 30-60 человек в день безвозвратно, и не менее - санитарными потерями (ранеными), означает коллапс системы медицинского и технического обеспечения, а через десять-пятнадцать суток - начало развала обороны, которая может быть сколько угодно храброй и умелой, но просто не справится количественно", - сделал выводы эксперт.

Арестович обратил внимание на то, что Азербайджан публикует данные по официально подтверждённым потерям техники армянской стороны. Военный бюджет Армении - 2020 - 625 млн долларов. Это значит, что азербайджанцы за две недели лишили их минимум двух военных бюджетов.

"Армянской стороне приходится весьма нелегко, но на неё работают горы, знание местности и боевые качества солдат и офицеров, а воевать армяне умеют. Центральным военным вопросом на сегодня становятся темпы снижения военного потенциала сторон - кто кого первый просадит да уровня, когда треснет?", - резюмировал он.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

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