Себе і оточуючих потрібно берегти

Китайський вірус запускає системне запалення, виснажує організм, як хіміотерапія і дає збій, який вискакує пізніше

Про це розповів головний лікар одного з медичних центрів Львова Тарас Жиравецький в інтерв'ю для Обозревателя.

За його словами, вірус серйозно виснажує організм і може привести до того, що активізуються хвороби, які таїлися в організмі, але могли "вистрілити" не зараз, а через 5-10 років.

За його словами, коронавірус запускає системне запалення, виснажує організм, як хіміотерапія і дає збій, який вискакує пізніше.

"У кого була початкова ниркова недостатність - вона перейде в гіршу, хто мав проблеми з печінкою-вони погіршаться, з гіпертонією-збільшиться ризик інсульту. Коронавірус збільшує ризики всього",- попередив Жиравецький.

Він також пояснив, що перенесений коронавірус може прискорити хворобливі процеси в організмі людини, які могли б вистрілити тільки років через 10.

Також раніше повідомлялося, що лікар-вірусолог Андрій Александрін заявив що Україну чекає досить серйозне зростання захворюваності коронавірусом.

Також він назвав терміни, коли в Україні можуть виявляти до 12 тисяч випадків зараження за добу. За його прогнозами, це трапиться зовсім скоро та гірший період для українців ще попереду.

Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.