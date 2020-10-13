Лідер КНДР вибачився перед тими, хто йому довіряв

У КНДР лідер республіки Кім Чен Ин розплакався під час своєї промови на військовому параді, присвяченому 75-річчю заснування Трудової партії Кореї

Про це повідомляє Politeka з посиланням на The Korea Times.

За даними корейських ЗМІ, майже третину своєї промови глава КНДР присвятив висловленню подяки співвітчизникам. Він наголосив, що шкодує про те, що не зміг поліпшити їхнє життя, а люди тим часом йому довіряли.

"Наші люди довіряли мені, їхня довіра була високо, як небо, і глибоко, як море, але мені не завжди вдавалося відповідати їхнім очікуванням. Мені дуже шкода", - сказав він.

Кім Чен Ин вибачився і перед солдатами армії КНДР, яким доводиться долати "численні труднощі", працюючи над відновленням постраждалих від тайфунів районів республіки, а також в зв'язку з боротьбою з проникненням COVID-19 на територію країни.

"Мені дуже шкода, і в цю урочисту ніч моє серце болить, тому що я не можу бути разом з ними (військовими - ред.)", - додав Кім Чен Ин.

На опублікованих кадрах можна помітити, як лідер КНДР знімає окуляри і протирає очі, просльозившись.

Нагадаємо, що дружина лідера КНДР вражає красою, рідкісні кадри "північнокорейської Міддлтон" злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін нагородив Кім Чен Ина після "воскресіння" медаллю і нарвався на гнів росіян: "дах поїхав".