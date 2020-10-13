Лидер КНДР извинился перед теми, кто ему доверял

В КНДР лидер республики Ким Чен Ын расплакался во время своей речи на военном параде, посвященном 75-летию основания Трудовой партии Кореи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на The Korea Times.

По данным корейских СМИ, почти третью часть своей речи глава КНДР посвятил выражению благодарности соотечественникам. Он подчеркнул, что сожалеет о том, что не смог улучшить их жизнь, а люди тем временем ему доверяли.

"Наши люди доверяли мне, их доверие было высоко, как небо, и глубоко, как море, но мне не всегда удавалось соответствовать их ожиданиям. Мне очень жаль", - сказал он.

Ким Чен Ын извинился и перед солдатами армии КНДР, которым приходится преодолевать многочисленные трудности, работая над восстановлением тех районов республики, которые пострадали от тайфунов, а также в связи с борьбой с проникновением COVID-19 на территорию страны.

"Мне очень жаль, и в эту торжественную ночь мое сердце болит, потому что я не могу быть вместе с ними (военными - ред.)", - добавил Ким Чен Ын.

На опубликованных кадрах можно заметить, как лидер КНДР снимает очки и протирает глаза, прослезившись.

Как известно, Ким Чен Ын правит Северной Кореей с 2011 года, а также является главой Трудовой партии.

Напомним, что жена лидера КНДР поражает красотой, редкие кадры "северокорейской Миддлтон" слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин наградил Ким Чен Ына после "воскрешения, медалью и нарвался на гнев россиян: "крыша поехала".