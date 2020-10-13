Наталія Влащенко вказала на маніпуляції влади в питанні російської вакцини для України

"Друзі, нічого, що в табличці з торгівлі з ДР країнами Росія у нас на першому місці? Нічого, що ми газом російським гріємося? Нічого, що Петро Олесійович торгував 3 роки цукерками, поки дітей розстрілювали в Дебальцевому та Іловайську? Нічого, що за 5 років він не оголосив воєнний стан і Путіна з днем Росії вітав? А тепер ви пишете, що про вакцини можуть думати тільки запеклі мерзотники і дуже непатріотичні громадяни?",- обурилася Влащенко.

За її словами, в цьому немає нічого непатріотичного.

"Тому що мова про людей і їх життя. А політики завжди маніпулювали... Особливо перед виборами", - підкреслила телеведуча.

Влащенко нагадала, що під час лікування від вірусу їй знадобилися ліки, який виробляють в РФ.

"Мені навіть в голову не прийшло кричати: та як ви смієте! Я зателефонувала до Харкова і звідти мені передали. Там був цей препарат на якихось складах! Мені було не до патріотичних роздумів. Тому що на той момент насилу просто проходила 100 метрів по прямій", - розповіла телеведуча.