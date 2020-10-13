Наталія Влащенко вказала на маніпуляції влади в питанні російської вакцини для України
Як передає Politeka.net, свою позицію в цьому питанні телеведуча озвучила на своїй сторінці в Facebook.
"Друзі, нічого, що в табличці з торгівлі з ДР країнами Росія у нас на першому місці? Нічого, що ми газом російським гріємося? Нічого, що Петро Олесійович торгував 3 роки цукерками, поки дітей розстрілювали в Дебальцевому та Іловайську? Нічого, що за 5 років він не оголосив воєнний стан і Путіна з днем Росії вітав? А тепер ви пишете, що про вакцини можуть думати тільки запеклі мерзотники і дуже непатріотичні громадяни?",- обурилася Влащенко.
За її словами, в цьому немає нічого непатріотичного.
"Тому що мова про людей і їх життя. А політики завжди маніпулювали... Особливо перед виборами", - підкреслила телеведуча.
Влащенко нагадала, що під час лікування від вірусу їй знадобилися ліки, який виробляють в РФ.
"Мені навіть в голову не прийшло кричати: та як ви смієте! Я зателефонувала до Харкова і звідти мені передали. Там був цей препарат на якихось складах! Мені було не до патріотичних роздумів. Тому що на той момент насилу просто проходила 100 метрів по прямій", - розповіла телеведуча.
Влащенко впевнена, що коли навколо пандемія і пекло - маніпулювати і кривлятися на тему "непатріотично" просто соромно.
"Я не закликаю зараз купувати вакцину супутник або як там вона називається. Вона дійсно не пройшла 3-й етап випробувань. Пост про інше: політичні маніпуляції завжди неприємні і штучні. Особливо коли за ними стоїть те, про що я написала вище", - підсумувала телеведуча.
Нагадавши, Комаровський передбачив перемогу над китайським вірусом, назвавши дату: "навіть якщо не буде вакцини"
Як повідомляла Politeka, українців терміново попередили про нову заразу в розпал карантину:"ще не стикалися".
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