Наталья Влащенко указала на манипуляции властей в вопросе российской вакцины для Украины



Как передает Как передает Politeka.net , свою позицию в этом вопросе телеведущая озвучила на своей страничке в Facebook.

"Друзья, ничего, что в табличке по торговле с др странами Россия у нас на первом месте? Ничего, что мы газом российским греемся? Ничего, что Петр Алесеевич торговал 3 года конфетами, пока детей расстреливали в Дебальцево и Иловайске? Ничего, что за 5 лет он не объявил военное положение и Путина с днем России поздравлял? А теперь вы пишете, что о вакцинах могут думать только отъявленные мерзавцы и очень непатриотичные граждане?", - возмутилась Влащенко.

По ее словам, в этом нет ничего непатриотичного.

"Потому что речь о людях и их жизнях. А политики всегда манипулировали... Особенно перед выборами", - подчеркнула телеведущая.

Влащенко напомнила, что во время лечения от вируса ей понадобились лекарства, который производят в РФ. "Мне даже в голову не пришло завопить: да как вы смеете! Я позвонила в Харьков и оттуда мне передали. Там был этот препарат на каких-то складах! Мне было не до патриотических размышлений. Потому что на тот момент с трудом просто проходила 100 метров по прямой", - рассказала телеведущая.