Наталья Влащенко указала на манипуляции властей в вопросе российской вакцины для Украины
Как передает Politeka.net, свою позицию в этом вопросе телеведущая озвучила на своей страничке в Facebook.
"Друзья, ничего, что в табличке по торговле с др странами Россия у нас на первом месте? Ничего, что мы газом российским греемся? Ничего, что Петр Алесеевич торговал 3 года конфетами, пока детей расстреливали в Дебальцево и Иловайске? Ничего, что за 5 лет он не объявил военное положение и Путина с днем России поздравлял? А теперь вы пишете, что о вакцинах могут думать только отъявленные мерзавцы и очень непатриотичные граждане?", - возмутилась Влащенко.
По ее словам, в этом нет ничего непатриотичного.
"Потому что речь о людях и их жизнях. А политики всегда манипулировали... Особенно перед выборами", - подчеркнула телеведущая.
Влащенко напомнила, что во время лечения от вируса ей понадобились лекарства, который производят в РФ.
"Мне даже в голову не пришло завопить: да как вы смеете! Я позвонила в Харьков и оттуда мне передали. Там был этот препарат на каких-то складах! Мне было не до патриотических размышлений. Потому что на тот момент с трудом просто проходила 100 метров по прямой", - рассказала телеведущая.
Влащенко уверена, что когда вокруг пандемия и ад - манипулировать и кривляться на тему "непатриотично" просто стыдно.
"Я не призываю сейчас покупать вакцину Спутник или как там она называется. Она действительно не прошла 3-й этап испытаний. Пост о другом: политические манипуляции всегда неприятны и искусственны. Особенно когда за ними стоит то, о чем я написала выше", - подытожила телеведущая.
Напомним, Комаровский предсказал победу над китайским вирусом, назвав дату: "даже если не будет вакцины"
Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новой заразе в разгар карантина: "Еще не сталкивались".
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