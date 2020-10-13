Прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков зробив скандальну заяву про Донбас і Крим
Зокрема, він заявив, що "проблеми Криму" нібито не існує. У той же самий час спікер Кремля заявив, що росіяни нібито готові допомагати у вирішенні "проблеми Донбасу", пише Інтерфакс.
Таку думку він озвучив, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про надію досягти мирної угоди з Росією.
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"Головне-врегулювати проблему Донбасу, проблеми Криму не існує, і вона не може існувати в рамках відносин Росії з якимись країнами",- заявив Пєсков.
За його словами, "Росія прикладала і буде прикладати можливості для того, щоб допомогти Україні вирішити проблему південного сходу".
Також раніше повідомлялося, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков озвучив умови для отримання російської вакцини Україною.
"Обставини одні: необхідне бажання України отримати цю вакцину. Президент (Володимир Путін-ред.), Ви знаєте, не виключив таку можливість. З іншого боку, це залежить знову ж таки від країни, залежить від запиту", - заявив Пєсков.
Представник Кремля підкреслив, що запитів від української сторони не надходило, але якщо такі і будуть, то все буде проходити на платній основі.
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