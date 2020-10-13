Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сделал скандальное заявление о Донбассе и Крыме
В частности, он заявил, что "проблемы Крыма" якобы не существует. В то же самое время спикер Кремля заявил, что россияне якобы готовы помогать в решении "проблемы Донбасса", пишет Интерфакс.
Такое мнение он озвучил, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о надежде достичь мирного соглашения с Россией.
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"Главное – урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует, и она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами", – заявил Песков.
По его словам, "Россия прикладывала и будет прикладывать возможности для того, чтобы помочь Украине решить проблему юго-востока".
Также ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил условия для получения российской вакцины Украиной.
"Обстоятельства одни: необходимо желание Украины получить эту вакцину. Президент (Владимир Путин - ред.), вы знаете, не исключил такую возможность. С другой стороны, это зависит опять же от страны, зависит от запроса", - заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что запросов от украинской стороны не поступало, но если таковы и будут, то все будет проходить на платной основе.
Напомним, в Кремле расхвалили Фокина за скандальные заявления о сражении на Донбассе.
Также Politeka сообщала, в Кремле расхвалили Фокина за скандальные заявления о сражении на Донбассе.
Как Politeka писала, что в Кремле испугались санкций против "Северного потока-2", Песков взмолился.