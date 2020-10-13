"Він так хотів бути військовим..."

В окупованому Росією Криму військовий застрелив свого товариша по службі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення у соцмережі.

Так, у військовій частині в селі Перевальному Сімферопольського району окупованого Криму військовослужбовець вбив товариша по службі.

Мати загиблого Олена Боровских розповіла, що інцидент стався ще 8 жовтня. За її словами, її 22-річного сина вбив старший за званням військовий одним пострілом в голову. Вона також закликала матерів не пускати дітей в армію.

"Все це сталося у військовій частині, а він так хотів бути військовим. Не пускайте синів в армію. Зараз йде слідство", - написала вона.

Підконтрольні окупантам ресурси з посиланням на свої джерела підтвердили інформацію, зазначивши, що загиблий служив за контрактом.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Стаханові Луганської області бойовик розстріляв двох своїх товарищів по службі. Відомо, що у бойовика позивний "Малий" і він "служить" у так званій "козачій гвардії ЛНР". На позиціях поблизу Слов'яносербська під час розпиття алкогольних напоїв окупант розстріляв у бліндажі двох бойовиків, після чого зник у невідомому напрямку. Також відомо, що інцидент стався в день народження лідера країни-агресора Володимира Путіна.

Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.

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