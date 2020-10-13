В оккупированном Россией Крыму военный застрелил своего сослуживца
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.
Так, в военной части в селе Перевальном Симферопольского района оккупированного Крыма военнослужащий убил сослуживца.
Мать погибшего Елена Боровских рассказала, что инцидент произошел еще 8 октября. По ее словам, ее 22-летнего сына убил старший по званию военный одним выстрелом в голову. Она также призвала матерей не пускать детей в армию.
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"Все это произошло в воинской части, а он так хотел быть военным. Не пускайте сыновей в армию. Сейчас идет следствие", - написала она.
Подконтрольные оккупантам ресурсы со ссылкой на свои источники подтвердили информацию, отметив, что погибший служил по контракту.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Стаханове Луганской области боевик расстрелял двух своих сослуживцев. Известно, что у боевика позывной "Малый" и он "служит" в так называемой "казачьей гвардии ЛНР". На позициях вблизи Славяносербска во время распития алкогольных напитков оккупант расстрелял в блиндаже двух боевиков, после чего скрылся в неизвестном направлении. Также известно, что инцидент произошел в день рождения лидера страны-агрессора Владимира Путина.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Также Politeka писала, что оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.