На передвиборчому білборді "Слуги народу" допустили дві помилки в одному слові
Як передає Politeka.net, відповідний знімок опублікував журналіст В'ячеслав Чечило на своїй сторінці в Facebook.
"Освідченні люди - успішний Житомир", - йдеться у передвиборчій рекламі на білборді.
Насправді українською мовою слово "освідченні" пишеться "освічені".
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"Моє враження від цих виборів в двох словах – деградація і пиздец. Ніколи більше не буду сміятися над радянською практикою вибирати в депутати передових доярок", - поділився журналіст своїми емоціями від побаченого.
Українці в коментарях також залишилися незадоволеними такою "освіченістю" майбутніх нардепів.
"Вже давно помітила, що грамотність тепер не в моді. У газетах, в титрах по телевізору помилка за помилкою. Чому тепер дивуватися?", "Ганьба", " у нас майже 80% випускників шкіл вже 10 років здають українців на трієчку. Що ж від них очікувати тепер?",- писали в мережі.
Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" потрапив у гучний скандал з незаконними будівлями.
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