"Моє враження від цих виборів в двох словах – деградація і пиздец. Ніколи більше не буду сміятися над радянською практикою вибирати в депутати передових доярок", - поділився журналіст своїми емоціями від побаченого.

Українці в коментарях також залишилися незадоволеними такою "освіченістю" майбутніх нардепів.

"Вже давно помітила, що грамотність тепер не в моді. У газетах, в титрах по телевізору помилка за помилкою. Чому тепер дивуватися?", "Ганьба", " у нас майже 80% випускників шкіл вже 10 років здають українців на трієчку. Що ж від них очікувати тепер?",- писали в мережі.