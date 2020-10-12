"Мое впечатление от этих выборов в двух словах – деградация и пиздец. Никогда больше не буду смеяться над советской практикой выбирать в депутаты передовых доярок", - поделился журналист своими эмоциями от увиденного.

Украинцы в комментариях также остались недовольными такой "освіченістю" будущих нардепов.

"Уже давно заметила, что грамотность теперь не в моде. В газетах, в титрах по телевизору ошибка за ошибкой. Чему теперь удивляться?", "Позор", "У нас почти 80% выпускников школ уже 10 лет сдают украинский на троечку. Что ж от них ожидать теперь?", - писали в сети.