На предвыборном билборде "Слуги народа" допустили две ошибки в одном слове

Как передает Politeka.net, соответственный снимок опубликовал журналист Вячеслав Чечило на своей страничке в Facebook.

"Освідченні  люди - успішний Житомир", - говорится в предвыборной рекламе на билборде.

 На самом деле на украинском языке слово "освідченні" пишется "освічені".

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"Мое впечатление от этих выборов в двух словах – деградация и пиздец. Никогда больше не буду смеяться над советской практикой выбирать в депутаты передовых доярок", - поделился журналист своими эмоциями от увиденного.
 
Украинцы в комментариях также остались недовольными такой "освіченістю" будущих нардепов.
 
"Уже давно заметила, что грамотность теперь не в моде. В газетах, в титрах по телевизору ошибка за ошибкой. Чему теперь удивляться?", "Позор", "У нас почти 80% выпускников школ уже 10 лет сдают украинский на троечку. Что ж от них ожидать теперь?", - писали в сети.