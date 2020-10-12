На предвыборном билборде "Слуги народа" допустили две ошибки в одном слове
Как передает Politeka.net, соответственный снимок опубликовал журналист Вячеслав Чечило на своей страничке в Facebook.
"Освідченні люди - успішний Житомир", - говорится в предвыборной рекламе на билборде.
На самом деле на украинском языке слово "освідченні" пишется "освічені".
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Напомним, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.
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