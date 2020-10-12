У мережі показали умови в українській лікарні, в якій лікують хворих "китайським" вірусом
Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікувала Марина мальована на своїй сторінці в Facebook.
Згідно з геолокацією, знімки зроблені в місті Коростишів, Житомирської області.
"Не знаю, що страшніше хворіти, або лікуватися в таких умовах. Пост відчаю! Ось вам і передвиборча агітація! Як можна лікувати людину від пневмонії в умовах цвілі і вологого матраца? А найголовніше, що навіть лікар мене ще й в очі не бачив! Збити температуру-будь ласка, повний ігнор! Чесно скажу вам-страшно, ще й вдома залишила 4-річного сина, і серце розривається, але і «стіни лікують»!",- поділилася жінка і прикріпила кадри з палати.
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Користувачів мережі обурили такі умови в медзакладі і побажали дівчині якнайшвидшого одужання.
"Це жах! І це лікувальний заклад? Страшно захворіти, а ще страшніше лікуватися в таких умовах, адже ніхто не знає, хто буде наступним і спати на сусідньому ліжку. Господи, спаси і збережи🙏 Нашим народним обранцям має бути соромно. Максимальний репост !!! ... Мариночка, Тримайся і якнайшвидшого тобі одужання!", "Зате дороги будують", " швидкого одужання і терпіння!",- писали під постом українки.
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