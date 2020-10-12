В сети показали условия в украинской больнице, в которой лечат больных "китайским" вирусом

Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовала Марина Малевана на своей страничке в Facebook.

Согласно геолокации, снимки сделаны в городе Коростышов, Житомирской области.

"Не знаю, что страшнее болеть ним, или лечиться в таких условиях. Пост отчаяния! Вот вам и предвыборная агитация! Как можно лечить человека от пневмонии в условиях плесени и влажного матраса? А самое главное, что даже врач меня еще и в глаза не видел! Сбить температуру - пожалуйста, полный игнор! Честно скажу вам - страшно, еще и дома оставила 4-летнего сына, и сердце разрывается, но и «стены лечат»!", - поделилась женщина и прикрепила кадры с палаты.

Пользователей сети возмутили такие условия в медучреждении и пожелали девушке скорейшего выздоровления.

"Это ужас! И это лечебное учреждение? Страшно заболеть, а еще страшнее лечиться в таких условиях, ведь никто не знает, кто будет следующим и спать на соседней койке. Господи, спаси и сохрани🙏 Нашим народным избранникам должно быть стыдно. Максимальный репост !!! ... Мариночка, держись и скорейшего тебе выздоровления!", "Зато дороги строят", "Скорого выздоровления и терпения!", - писали под постом украинки.