В сети показали условия в украинской больнице, в которой лечат больных "китайским" вирусом
Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовала Марина Малевана на своей страничке в Facebook.
Согласно геолокации, снимки сделаны в городе Коростышов, Житомирской области.
"Не знаю, что страшнее болеть ним, или лечиться в таких условиях. Пост отчаяния! Вот вам и предвыборная агитация! Как можно лечить человека от пневмонии в условиях плесени и влажного матраса? А самое главное, что даже врач меня еще и в глаза не видел! Сбить температуру - пожалуйста, полный игнор! Честно скажу вам - страшно, еще и дома оставила 4-летнего сына, и сердце разрывается, но и «стены лечат»!", - поделилась женщина и прикрепила кадры с палаты.
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Пользователей сети возмутили такие условия в медучреждении и пожелали девушке скорейшего выздоровления.
"Это ужас! И это лечебное учреждение? Страшно заболеть, а еще страшнее лечиться в таких условиях, ведь никто не знает, кто будет следующим и спать на соседней койке. Господи, спаси и сохрани🙏 Нашим народным избранникам должно быть стыдно. Максимальный репост !!! ... Мариночка, держись и скорейшего тебе выздоровления!", "Зато дороги строят", "Скорого выздоровления и терпения!", - писали под постом украинки.
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