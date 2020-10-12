Одеса прийняла натовський ракетоносець ВМС Великої Британії, який налякав Росію

Видання "Думська" показало фото бойового корабля Сполученого Королівства, поява якого, як кажуть військові фахівці, викликало у Росії паніку, адже вони виглядають безпорадними перед таким судном.

В результаті його появи у водах Чорного моря влада РФ віддала наказ та була змушена перекрити доступ до Криму, половині Чорного моря, а також доступу до Керченської протоки. Причиною такого рішення вони назвали проведення військових навчань.

З'ясувалося, що в порт міста Одеса увійшов саме Британський міноносець HMS Dragon. Це єдиний корабель ВМС Великобританії, що несе на обох бортах в носовій частині зображення червоного валлійського дракона-національного символу Уельсу.

Максимальна швидкість більше 30 вузлів, екіпаж від 190 до 235 осіб. Авіаційне озброєння-один-два вертольоти Lynx, або один вертоліт Merlin.

Озброєний 114-мм знаряддям Mark 8, двома спареними пусковими установками протикорабельних ракет» Гарпун", зенітною артилерією і зенітними керованими ракетами.

Також раніше повідомлялося, що війська протиповітряної оборони ЗСУ показали свою готовність до відбиття атаки ворога з повітря.

Свою майстерність вони продемонстрували під час міжнародних навчань "Об'єднані зусилля – 2020" за участю партнерів з НАТО.

Зокрема, зенітні ракетні дивізіони, які прибули на державний випробувальний полігон "Ягорлик" з різних куточків України відпрацювали питання взаємодії та провели імітаційні пуски по реальних цілях.

Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.

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