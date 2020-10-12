Одесса приняла натовский ракетоносец ВМС Великобритании, который напугал Россию
Издание "Думская" показало фото боевого корабля Соединенного Королевства, появление которого, как говорят военные специалисты, вызвало у России панику, ведь они выглядят беспомощными перед таким кораблем.
В результате его появления в водах Черного моря власти РФ отдалиприказ и были вынуждены перекрыть доступ к Крыму, половине Черного моря, а также доступу к Керченскому проливе. Причиной такому решению они назвали проведение военных учений.
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Выяснилось, что в порт города Одесса вошел именно британский миноносец HMS Dragon. Это единственный корабль ВМС Великобритании, несущий на обоих бортах в носовой части изображение красного валлийского дракона — национального символа Уэльса.
Максимальная скорость более 30 узлов, экипаж от 190 до 235 человек. Авиационное вооружение — один-два вертолета Lynx, либо один вертолет Merlin.
Вооружен 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет «Гарпун», зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами.
Также ранее сообщалось, что войска противовоздушной обороны ВСУ показали свою готовность к отражению атаки врага с воздуха.
Свое мастерство они продемонтрировали во время международных учений "Объединенные усилия – 2020" с участием партнеров из НАТО.
В частности, зенитные ракетные дивизионы, которые прибыли на государственный испытательный полигон "Ягорлык" из разных уголков Украины отработали вопросы взаимодействия и провели имитационные пуски по реальным целям.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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