У Росії на Камчатці в перших числах жовтня активізувався Ключевський вулкан

До цього вулкан Ключевська Сопка виявляв активність з листопада 2019-го по липень 2020 року. З тих пір протяжність лавового потоку, що спускається по схилу, зросла майже до кілометра, повідомляє "Інтерфакс".

Керівник Ключевської вулканостанції Юрій Демянчук зазначив, що у кратері з'явилися викиди розпеченого матеріалу на висоту близько 100 м над кромкою, а столби попелу піднялись в небо.

"Над усією протяжністю лавового потоку спостерігається потужне світіння. Різко зросло вулканічне тремтіння", - додав він. Користувачі мережі активно постять знімки вулкана, який прокинувся.

Ключевський-діючий вулкан на сході Камчатки, його висота становить 4,85 тис. м. Є найвищим активним вулканом на Євразійському материку.

Він знаходиться в 360 км від Петропавловська-Камчатського, на його схилі в 30 км від вершини розташоване селище Ключі Усть-Камчатського району. Ключевський є одним з найактивніших вулканів світу. Його вік оцінюється в сім тисяч років.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо про надзвичайну подію в Тихому океані, яку помітили серфери.

Йдеться про зміну кольору води на Халактирському пляжі на Камчатці. Він являє собою 30-кілометрову смугу чорного вулканічного піску на березі Авачинської затоки Тихого океану.

Пляжі усипані мертвими нерп і восьминогами, а також морськими їжаками з обсипалися голками. Також в мережі користувачі пишуть, що вода пахне не океаном, вона в'язка, гірка і брудна.

Нагадаємо, на Філіппінах сталося потужне виверження вулкана Тааль.

Як повідомляла Politeka, профільними експертами було зафіксовано нове виверження вулкана Етна.

Також Politeka писала, що Камчатський вулкан Шивелуч викинув стовп попелу.