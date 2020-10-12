У Росії на Камчатці в перших числах жовтня активізувався Ключевський вулкан
До цього вулкан Ключевська Сопка виявляв активність з листопада 2019-го по липень 2020 року. З тих пір протяжність лавового потоку, що спускається по схилу, зросла майже до кілометра, повідомляє "Інтерфакс".
Керівник Ключевської вулканостанції Юрій Демянчук зазначив, що у кратері з'явилися викиди розпеченого матеріалу на висоту близько 100 м над кромкою, а столби попелу піднялись в небо.
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"Над усією протяжністю лавового потоку спостерігається потужне світіння. Різко зросло вулканічне тремтіння", - додав він. Користувачі мережі активно постять знімки вулкана, який прокинувся.
Ключевський-діючий вулкан на сході Камчатки, його висота становить 4,85 тис. м. Є найвищим активним вулканом на Євразійському материку.
Він знаходиться в 360 км від Петропавловська-Камчатського, на його схилі в 30 км від вершини розташоване селище Ключі Усть-Камчатського району. Ключевський є одним з найактивніших вулканів світу. Його вік оцінюється в сім тисяч років.
Також раніше повідомлялося, що стало відомо про надзвичайну подію в Тихому океані, яку помітили серфери.
Йдеться про зміну кольору води на Халактирському пляжі на Камчатці. Він являє собою 30-кілометрову смугу чорного вулканічного піску на березі Авачинської затоки Тихого океану.
Пляжі усипані мертвими нерп і восьминогами, а також морськими їжаками з обсипалися голками. Також в мережі користувачі пишуть, що вода пахне не океаном, вона в'язка, гірка і брудна.
Нагадаємо, на Філіппінах сталося потужне виверження вулкана Тааль.
Як повідомляла Politeka, профільними експертами було зафіксовано нове виверження вулкана Етна.
Також Politeka писала, що Камчатський вулкан Шивелуч викинув стовп попелу.