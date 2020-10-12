В России на Камчатке в первых числах октября активизировался Ключевской вулкан

До этого вулкан Ключевская Сопка проявлял активность с ноября 2019-го по июль 2020 года. С тех пор протяженность лавового потока, спускающегося по склону, выросла почти до километра, сообщает "Интерфакс".

Руководитель Ключевской вулканостанции Юрий Демянчук отметил, что в кратере появились выбросы раскаленного материала на высоту около 100 м над кромкой, а столбы пепла поднялись в небо.

"Над всей протяженностью лавового потока наблюдается мощное свечение. Резко возросло вулканическое дрожание", – добавил он. Пользователи сети активно постят снимки вулкана, который проснулся.

Ключевской – действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке.

Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи Усть-Камчатского района. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира. Его возраст оценивается в семь тысяч лет.

Также ранее сообщалось, что стало известно о чрезвычайном происшествии в Тихом океане, которое заметили серферы.

Речь идет об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке. Он представляет собой 30-километровую полосу черного вулканического песка на берегу Авачинского залива Тихого океана.

Пляжи усыпаны мертвыми нерпами и осьминогами, а также морскими ежами с осыпавшимися иголками. Также в сети пользователи пишут, что вода пахнет не океаном, она вязкая, горькая и грязная.

Напомним, на Филиппинах произошло мощное извержение вулкана Тааль.

Как сообщала Politeka, профильными экспертами было зафиксировано новое извержение вулкана Этна.

Также Politeka писала, что Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла.