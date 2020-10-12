Лікар розповів, що чекає українців з приходом другої хвилі епідемії і дав рекомендації
Свій коментар директор Центру громадського здоров'я МОЗ України в 2018-2019 роках Володимир Курпіта дав в інтерв'ю "Апостофу".
За словами експерта, з приходом холодів епідеміологічна ситуація в країні буде тільки посилюватися, оскільки люди частіше будуть перебувати в закритих приміщеннях.
У зв'язку з цим, купріта звернувся до розсудливості українців.
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"Я б ще раз закликав усіх: якщо ви заходите в приміщення, будь ласка, надягайте маски, тому що вони погіршують можливості вірусу для передачі і сприяють вашому здоров'ю. Це безпосереднє здоров'я кожного з нас. Як би не було важко носити маску на роті і носі, її треба носити на роті і носі, а не під носом. Потім, коли ви, не дай Бог, потрапите в лікарню, і вам буде запропонована ШВЛ, там буде дихати значно важче", - підкреслив експерт.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 жовтня вірус виявили у 4420 осіб, зафіксовано 43 летальних випадки, 903 пацієнти одужали.
Останній тиждень в Україні щодня фіксують понад 4000 нових випадків зараження COVID-19, з 8 по 10 жовтня добовий показник перевищив 5000. 9 жовтня був встановлений антирекорд - за добу виявили 5804 інфікованих.
Нагадаємо, Комаровський прибув до Харкова і "обрадував" городян:"ми захворіємо все".
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Також Politeka писала, що харків'яни годинами мерзнуть у черзі під лікарнею заради тестів.