Лікар розповів, що чекає українців з приходом другої хвилі епідемії і дав рекомендації

Свій коментар директор Центру громадського здоров'я МОЗ України в 2018-2019 роках Володимир Курпіта дав в інтерв'ю "Апостофу".

За словами експерта, з приходом холодів епідеміологічна ситуація в країні буде тільки посилюватися, оскільки люди частіше будуть перебувати в закритих приміщеннях.

У зв'язку з цим, купріта звернувся до розсудливості українців.

"Я б ще раз закликав усіх: якщо ви заходите в приміщення, будь ласка, надягайте маски, тому що вони погіршують можливості вірусу для передачі і сприяють вашому здоров'ю. Це безпосереднє здоров'я кожного з нас. Як би не було важко носити маску на роті і носі, її треба носити на роті і носі, а не під носом. Потім, коли ви, не дай Бог, потрапите в лікарню, і вам буде запропонована ШВЛ, там буде дихати значно важче", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 жовтня вірус виявили у 4420 осіб, зафіксовано 43 летальних випадки, 903 пацієнти одужали.