Врач рассказал, что ждет украинцев с приходом второй волны эпидемии и дал рекомендации
Свой комментарий директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины в 2018-2019 годах Владимир Курпита дал в интервью "Апостофу".
По словам эксперта, с приходом холодов эпидемиологическая ситуация в стране будет только усугубляться, поскольку люди чаще будут находиться в закрытых помещениях.
В связи с этим, Куприта обратился к благоразумию украинцев.
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"Я бы еще раз призвал всех: если вы заходите в помещение, пожалуйста, надевайте маски, потому что они ухудшают возможности вируса для передачи и способствуют вашему здоровью. Это непосредственное здоровье каждого из нас. Как бы не было трудно носить маску на рту и носу, ее надо носить на рту и носу, а не под носом. Затем, когда вы, не дай Бог, попадете в больницу, и вам будет предложена ИВЛ, там будет дышать значительно труднее", - подчеркнул эксперт.
Напомним, за минувшие сутки, 11 октября вирус обнаружили у 4420 человек, зафиксировано 43 летальных случая, 903 пациента выздоровели.
Последнюю неделю в Украине ежедневно фиксируют более 4000 новых случаев заражения COVID-19, с 8 по 10 октября суточный показатель превысил 5000. 9 октября был установлен антирекорд — за сутки обнаружили 5804 инфицированных.
Напомним, Комаровский прибыл в Харьков и "обрадовал" горожан: "Мы заболеем все".
Как сообщала Politeka, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина.
Также Politeka писала, что харьковчане часами мерзнут в очереди под больницей ради тестов.