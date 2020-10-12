Врач рассказал, что ждет украинцев с приходом второй волны эпидемии и дал рекомендации

Свой комментарий директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины в 2018-2019 годах Владимир Курпита дал в интервью "Апостофу".

По словам эксперта, с приходом холодов эпидемиологическая ситуация в стране будет только усугубляться, поскольку люди чаще будут находиться в закрытых помещениях.

В связи с этим, Куприта обратился к благоразумию украинцев.

"Я бы еще раз призвал всех: если вы заходите в помещение, пожалуйста, надевайте маски, потому что они ухудшают возможности вируса для передачи и способствуют вашему здоровью. Это непосредственное здоровье каждого из нас. Как бы не было трудно носить маску на рту и носу, ее надо носить на рту и носу, а не под носом. Затем, когда вы, не дай Бог, попадете в больницу, и вам будет предложена ИВЛ, там будет дышать значительно труднее", - подчеркнул эксперт.

Напомним, за минувшие сутки, 11 октября вирус обнаружили у 4420 человек, зафиксировано 43 летальных случая, 903 пациента выздоровели.