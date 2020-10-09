В Україні зібралися скасувати переведення годинників на зимовий і літній час

"Погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Прийняття закону забезпечуватиме стабільний природний цикл життєдіяльності людини, сприятиме поліпшенню стану здоров'я та підвищенню працездатності населення", - упевнений нардеп.

Також Стефанчук зазначив, що проект закону спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації.

"Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора-Російської Федерації. Закріплення на всій території України єдиного київського часу дозволить зміцнити наші позиції безпеки і сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - пояснив депутат.

Нагадаємо, Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня.

Вже о 4: 00 стрілки електронного та наручного годинника потрібно посунути на годину назад. Цього року ця дата збіглася з проведенням місцевих виборів в Україні - 25 жовтня.

Нагадаємо, що пенсії українцям підвищать в два рази, в Кабміні назвали терміни і цифри: "не нижче 40% від зарплати..."

Як повідомляла Politeka, податок на нерухомість накрутили до межі, скільки доведеться платити: "за кожен метр...".

Також Politeka писала, що додаткові виплати українцям, Кабмін прийняв рішення: скільки грошей виділили і кому