В Україні зібралися скасувати переведення годинників на зимовий і літній час
Як передає Politeka.net, відповідний законопроект з'явився на сайті Верховної Ради.
Автор документа народний депутат Руслан Стефанчук на своїй сторінці в Facebook зазначив, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров'я людей.
Автор документа народний депутат Руслан Стефанчук на своїй сторінці в Facebook зазначив, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров'я людей.
"Погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Прийняття закону забезпечуватиме стабільний природний цикл життєдіяльності людини, сприятиме поліпшенню стану здоров'я та підвищенню працездатності населення", - упевнений нардеп.
Також Стефанчук зазначив, що проект закону спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації.
"Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора-Російської Федерації. Закріплення на всій території України єдиного київського часу дозволить зміцнити наші позиції безпеки і сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - пояснив депутат.
Нагадаємо, Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня.
Вже о 4: 00 стрілки електронного та наручного годинника потрібно посунути на годину назад. Цього року ця дата збіглася з проведенням місцевих виборів в Україні - 25 жовтня.
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