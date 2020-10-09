В Украине собрались отменить перевод часов на зимнее и летнее время
Как передает Politeka.net, соответственный законопроект появился на сайте Верховной Рады.
Автор документа народный депутат Руслан Стефанчук на своей страничке в Facebook отметил, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясной негативно влияет на здоровье людей.
Автор документа народный депутат Руслан Стефанчук на своей страничке в Facebook отметил, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясной негативно влияет на здоровье людей.
"Ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Принятие закона будет обеспечивать стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", - уверен нардеп.
Также Стефанчук отметил, что проект закона направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации.
"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установленное время государства-агрессора — Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши позиции безопасности и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - пояснил депутат.
Напомним, Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября.
Уже в 4:00 стрелки электронных и наручных часов нужно подвинуть на час назад. В этом году эта дата совпала с проведением местных выборов в Украине - 25 октября.
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