В Украине собрались отменить перевод часов на зимнее и летнее время
 
Как передает Politeka.net, соответственный  законопроект появился на сайте Верховной Рады. 

Автор документа народный депутат Руслан Стефанчук на своей страничке в Facebook отметил, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясной негативно влияет на здоровье людей.

"Ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Принятие закона будет обеспечивать стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", - уверен нардеп.
 
Также Стефанчук отметил, что  проект закона направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации.
 
"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установленное время государства-агрессора — Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши позиции безопасности и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - пояснил депутат.
 

Напомним, Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября.

Уже в 4:00  стрелки электронных и наручных часов нужно подвинуть на час назад. В этом году эта дата совпала с проведением местных выборов в Украине - 25 октября.

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