Колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун винна в неготовності країни до пандемії
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив телеведучий Василь Апасов на своїй сторінці в Facebook.
Відзначимо, В Україні станом на ранок 9 жовтня кількість інфікованих зросла до 250 538. При цьому за добу зафіксовано 5804 нових зафіксованих випадки.
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Найбільший добовий приріст захворюваності був зафіксований в Київській області-інфікувалися 766 осіб, у тому числі в місті Києві – 567 випадків.
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