Колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун винна в неготовності країни до пандемії

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив телеведучий Василь Апасов на своїй сторінці в Facebook.

До такої думки його підштовхнула розмова з нинішнім Міністро охорони здоров'я Максимом Степановим, який розповів, що по всій Україні йде в екстреному темпі збільшення ліжко-місць у лікарнях.
 
"Залишилися питання, хоча це навіть не до міністра: чому досі на волі керівництво МОЗ Супрун, які методично скорочували ліжко-місця, які тепер за чималі гроші доводиться відновлювати? Чому ніхто не покараний за ліквідацію санепідем служби? Ну і чому цю реформу так і не зупинили?",- задався питанням телеведучий.

Відзначимо, В Україні станом на ранок 9 жовтня кількість інфікованих зросла до 250 538. При цьому за добу зафіксовано 5804 нових зафіксованих випадки. 

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Найбільший добовий приріст захворюваності був зафіксований в Київській області-інфікувалися 766 осіб, у тому числі в місті Києві – 567 випадків.

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