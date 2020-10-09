"Залишилися питання, хоча це навіть не до міністра: чому досі на волі керівництво МОЗ Супрун, які методично скорочували ліжко-місця, які тепер за чималі гроші доводиться відновлювати? Чому ніхто не покараний за ліквідацію санепідем служби? Ну і чому цю реформу так і не зупинили?",- задався питанням телеведучий.

Відзначимо, В Україні станом на ранок 9 жовтня кількість інфікованих зросла до 250 538. При цьому за добу зафіксовано 5804 нових зафіксованих випадки.

Найбільший добовий приріст захворюваності був зафіксований в Київській області-інфікувалися 766 осіб, у тому числі в місті Києві – 567 випадків.

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Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.

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