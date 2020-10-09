Бывший министр здравоохранения Украины Уляна Супрун виновна в неготовности страны к пандемии
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил телеведущий Василий Апасов на своей страничке в Facebook.
Отметим, в Украине по состоянию на утро 9 октября число инфицированных возросло до 250 538. При этом за сутки зафиксировано 5804 новых зафиксированных случая.
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Наибольший суточный прирост заболеваемости был зафиксирован в Киевской области – инфицировались 766 человек, в том числе в городе Киеве – 567 случаев.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.