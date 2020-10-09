"Остались вопросы, хотя это даже не к министру: Почему до сих пор на свободе руководство Минздрава Супрун, которые методично сокращали койко-места, которые теперь за немалые деньги приходится восстанавливать? Почему никто не наказан за ликвидацию санэпидем службы? Ну и почему эту реформу так и не остановили?", - задался вопросом телеведущий.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 9 октября число инфицированных возросло до 250 538. При этом за сутки зафиксировано 5804 новых зафиксированных случая.

Наибольший суточный прирост заболеваемости был зафиксирован в Киевской области – инфицировались 766 человек, в том числе в городе Киеве – 567 случаев.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.