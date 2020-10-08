Михайло Горбачов не виключив відновлення СРСР

Свій коментар останній президент радянської держави дав радіостанції "Говорит Москва".

Відповідаючи на запитання журналіста, про можливий сценарій реінкарнації СРСР колишній політик зазначив, що для цього буде потрібно дуже багато часу.

"На це відповість хід історії, а я такими справами не займаюся. Дуже складно йдуть процеси об'єднавчі, що не роблять — ніяк не виходить. Навіть Європа, у нас же зараз є об'єднання Європейські. Дуже складне питання об'єднавче", - зазначив Горбачов.

Колишній політик підкреслив, що колишні радянські республіки розгубили політичний досвід і для нового об'єднання колишніх республік знадобиться чимало часу.

"Я думаю, для того, щоб відповісти на це питання, треба ще, щоб багато пройшло часу, і набралися б розуму і досвіду, порівнювали б. Я думаю, щось, що почнуть зараз директиви такі видавати - це дурість. Я думаю, нахлебались і ще не розсьорбали, це зупиняє. З Білоруссю не клеїться - це ж треба? Тільки час покаже", - підсумував Горбачов.

Раніше російський блогер і військовий експерт Ель Мюрід озвучив думку, що протести і хвилювання на території країн СНД показали, що РФ втрачає контроль над колишніми республіками СРСР.

Він підкреслив, що зовнішня політика РФ починає руйнуватися.

"Крах єдиної зовнішньої політики Росії, який вже неможливо приховувати і переводити його обговорення з предметного на рівень обговорення тих чи інших ескапад офіційного представника МЗС - це маркер.

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