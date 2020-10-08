Михаил Горбачев не исключил восстановления СССР
Свой комментарий последний президент советского государства дал радиостанции "Говорит Москва".
Отвечая на вопрос журналиста, о возможном сценарии реинкарнации СССР бывший политик отметил, что для этого потребуется очень много времени.
"На это ответит ход истории, а я такими делами не занимаюсь. Очень сложно идут процессы объединительные, что не делают — никак не получается. Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный", - отметил Горбачев.
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Бывший политик подчеркнул, что бывшие советские республики растеряли политический опыт и для нового объединения бывших республик понадобится немало времени.
"Я думаю, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо ещё, чтобы много прошло времени, и набрались бы ума и опыта, сравнивали бы. Я думаю, что-то, что начнут сейчас директивы такие выдавать — это глупость. Я думаю, нахлебались и ещё не расхлебали, это останавливает. С Белоруссией не клеится — это же надо? Только время покажет", - подытожил Горбачев.
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