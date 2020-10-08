Михаил Горбачев не исключил восстановления СССР

Свой комментарий последний президент советского государства дал радиостанции "Говорит Москва".

Отвечая на вопрос журналиста, о возможном сценарии реинкарнации СССР бывший политик отметил, что для этого потребуется очень много времени.

"На это ответит ход истории, а я такими делами не занимаюсь. Очень сложно идут процессы объединительные, что не делают — никак не получается. Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный", - отметил Горбачев.

Бывший политик подчеркнул, что бывшие советские республики растеряли политический опыт и для нового объединения бывших республик понадобится немало времени.

"Я думаю, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо ещё, чтобы много прошло времени, и набрались бы ума и опыта, сравнивали бы. Я думаю, что-то, что начнут сейчас директивы такие выдавать — это глупость. Я думаю, нахлебались и ещё не расхлебали, это останавливает. С Белоруссией не клеится — это же надо? Только время покажет", - подытожил Горбачев.

Ранее российский блогер и военный эксперт Эль Мюрид озвучил мнение, что протесты и волнение на территории стран СНГ показали, что РФ теряет контроль над бывшими республиками СССР.

Он подчеркнул, что внешняя политика РФ начинает рушиться.

"Крах единой внешней политики России, который уже невозможно скрывать и переводить его обсуждение с предметного на уровень обсуждения тех или иных эскапад официального представителя МИДа - это маркер.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

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