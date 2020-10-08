Російський співак Олег Газманов привітав Володимира Путіна з днем народження, але поплатився
Як передає Politeka.net, артист, який яро підтримував анексію Криму, написав теплі слова лідеру РФ на своїй сторінці в Instagram.
"З днем народження, мій президент! Дякуємо за можливість відійти від краю прірви і знову пишатися країною! Спасибі за Крим, в якому я зараз відпочиваю, за нову армію і багато іншого", - написав Газманов.
Але не всі шанувальники Газманова такі схвальні слова на адресу Володимира Путіну визнали доречними.
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"Ви жартівник. Тільки Вам вдалося відійти від краю, а решта на краю прірви", " так, Газманов, це твій президент, але не народу Росії!", "Спасибі за знедолених кримських татар. Так, Олег Газманов далеко підете. Лестощі-велика сила", "зараз би пишатися, що Крим силою відібрали", "прогин зарахований", - писали під постом артиста.
"Я, коли море бачу, мене аж ковбасить. Крім того, після повернення Криму тут у всіх піднесений настрій. Крим - це перлина", - зазначив Олег Газманов.
Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.
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