Російський співак Олег Газманов привітав Володимира Путіна з днем народження, але поплатився

Як передає Politeka.net, артист, який яро підтримував анексію Криму, написав теплі слова лідеру РФ на своїй сторінці в Instagram.

"З днем народження, мій президент! Дякуємо за можливість відійти від краю прірви і знову пишатися країною! Спасибі за Крим, в якому я зараз відпочиваю, за нову армію і багато іншого", - написав Газманов.

Але не всі шанувальники Газманова такі схвальні слова на адресу Володимира Путіну визнали доречними.

"Ви жартівник. Тільки Вам вдалося відійти від краю, а решта на краю прірви", " так, Газманов, це твій президент, але не народу Росії!", "Спасибі за знедолених кримських татар. Так, Олег Газманов далеко підете. Лестощі-велика сила", "зараз би пишатися, що Крим силою відібрали", "прогин зарахований", - писали під постом артиста.







