Российский певец Олег Газманов поздравил Владимира Путина с днем рождения, но поплатился

Как передает Politeka.net, артист, который яро поддерживал аннексию Крыма, написал теплые слова лидеру РФ на своей страничке в Instagram.

"С днём рождения, мой президент! Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной! Спасибо за Крым, в котором я сейчас отдыхаю, за новую армию и многое другое", - написал Газманов.

Но не все поклонники Газманова такие лестные слова в адрес Владимира Путину сочли уместными.

"Вы шутник. Только Вам удалось отойти от края, а остальные на краю пропасти", "Да, Газманов, это твой президент, но не Народа России!", "Спасибо за обездоленных крымских татар. Да, Олег Газманов далеко пойдете. Лесть - великая продвигающая сила", "Сейчас бы гордиться, что Крым силой отобрали", "Прогиб засчитан", - писали под постом артиста.







