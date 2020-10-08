Российский певец Олег Газманов поздравил Владимира Путина с днем рождения, но поплатился
Как передает Politeka.net, артист, который яро поддерживал аннексию Крыма, написал теплые слова лидеру РФ на своей страничке в Instagram.
"С днём рождения, мой президент! Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной! Спасибо за Крым, в котором я сейчас отдыхаю, за новую армию и многое другое", - написал Газманов.
Но не все поклонники Газманова такие лестные слова в адрес Владимира Путину сочли уместными.
Как выглядели первые мужья Фреймут, Бузовой, Лободы и других знаменитостей: личные фото экс-пар
71-летняя Пугачева устроила горячие танцы с Галкиным: "Аллуся - отпад!"
Волочкова окончательно потеряла стыд, появившись перед публикой в трусах: "Мне даже повод не нужен"
Соседов из "Х-Фактор" честно рассказал о состоянии Моисеева и набросился на Пугачеву: "Будто сумасшедшая..."
"Вы шутник. Только Вам удалось отойти от края, а остальные на краю пропасти", "Да, Газманов, это твой президент, но не Народа России!", "Спасибо за обездоленных крымских татар. Да, Олег Газманов далеко пойдете. Лесть - великая продвигающая сила", "Сейчас бы гордиться, что Крым силой отобрали", "Прогиб засчитан", - писали под постом артиста.
"Я, когда море вижу, меня аж колбасит. Кроме того, после возвращения Крыма здесь у всех приподнятое настроение. Крым — это жемчужина", — отметил Олег Газманов.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.