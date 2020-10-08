Жінка взяла під опіку дітей з синдромом Дауна
Як передає Politeka.net, історію воістину мужньої Оксани Гладишевої розповіли на сторінці "Даунсайд Ап"у соцмережі Facebook.
"Багато лікарів не схильні називати це захворюванням. Чим вона хвора? У неї генетичне порушення", - поділилася жінка.
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Оксана всіляко намагається допомогти дітям нормально розвиватися і не закриває їх від зовнішнього світу. Вона гуляє з ними і навчає. Жінка щиро не розуміє тих людей, які ставляться до таких дітей з побоюванням.
Користувачі Мережі були захоплені історією багатодітної матері.
Нагадавши, зірка "Лісапетного батальйону" повідала про боротьбу з онкологією.
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