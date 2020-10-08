На таке зважиться далеко не кожен

Жінка взяла під опіку дітей з синдромом Дауна



Як передає Politeka.net, історію воістину мужньої Оксани Гладишевої розповіли на сторінці "Даунсайд Ап"у соцмережі Facebook.

Жінка стала мамою для 8 дітей, 5 з яких з синдромом Дауна. Вона поставила собі завдання: зробити так, щоб суспільство прийняло її дочок і вони могли вести повноцінне життя.

Оксана вважає, що діагноз лікарів не є якимось вироком для дітей.



"Багато лікарів не схильні називати це захворюванням. Чим вона хвора? У неї генетичне порушення", - поділилася жінка.

Оксана всіляко намагається допомогти дітям нормально розвиватися і не закриває їх від зовнішнього світу. Вона гуляє з ними і навчає. Жінка щиро не розуміє тих людей, які ставляться до таких дітей з побоюванням.

Користувачі Мережі були захоплені історією багатодітної матері.

"Я схиляюся перед вами, низький уклін вам і вашому чоловікові, щастя вам!", "Таким, як Ви треба пам'ятник поставити! Ви найблагородніші, добрі люди і навіть можна сказати хоробрі батьки. Спасибі вам за дітей. Вони будуть дуже вдячні вам, коли виростуть. Вам, дорогі батьки бажаю подальшої витримки, здоров'я."

Оксана Гладышева - приемная мама девочек с синдромом Дауна #всемирныйденьсирот Оксана Гладышева и её муж Валерий приняли в свою семью восемь детей, пять из которых с синдромом Дауна: Соня, Маша, Катя, Вика, Милана. Оксана поставила себе задачу: сделать так, чтобы общество их приняло и её девочки могли вести полноценную жизнь. Валерий поддержал супругу и основательно готовился к каждому пополнению в семье. Источник: ROMB Gepostet von Downside Up/Даунсайд Ап am Freitag, 8. November 2019

Нагадавши, зірка "Лісапетного батальйону" повідала про боротьбу з онкологією.

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