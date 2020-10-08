На такое решится далеко не каждый

Женщина взяла под опеку детей с синдромом Дауна



Как передает Politeka.net, историю поистине мужественной Оксаны Гладышевой рассказали на странице "Даунсайд Ап" в соцсети Facebook.

Женщина стала мамой для 8 детей, 5 из которых с синдромом Дауна. Она поставила себе задачу: сделать так, чтобы общество приняло ее дочерей, и они могли вести полноценную жизнь.

Оксана считает, что диагноз врачей не является каким-то приговором для детей.



"Многие врачи не склонны называть это заболеванием. Чем она больна? У нее генетическое нарушение", - поделилась женщина.

Оксана всячески пытается помочь детям нормально развиваться и не закрывает их от внешнего мира. Она гуляет с ними и обучает. Женщина искренне не понимает тех людей, которые относятся к таким детям с опаской.

Пользователи сети были восхищены историей многодетной матери.

"Я преклоняюсь перед вами, низкий поклон вам и вашему мужу, счастья вам!", "Таким, как Вы надо памятник поставить! Вы самые благородные, добрые люди и даже можно сказать храбрые родители. Спасибо Вам за детей. Они будут очень благодарны Вам, когда вырастут. Вам, дорогие родители желаю дальнейшей выдержки, здоровья."

Оксана Гладышева - приемная мама девочек с синдромом Дауна #всемирныйденьсирот Оксана Гладышева и её муж Валерий приняли в свою семью восемь детей, пять из которых с синдромом Дауна: Соня, Маша, Катя, Вика, Милана. Оксана поставила себе задачу: сделать так, чтобы общество их приняло и её девочки могли вести полноценную жизнь. Валерий поддержал супругу и основательно готовился к каждому пополнению в семье. Источник: ROMB Gepostet von Downside Up/Даунсайд Ап am Freitag, 8. November 2019

Напомним, звезда "Лисапетного батальона" поведала о борьбе с онкологией.

Ранее Politeka писала, что участнице "Голоса страны" из Днепропетровщины диагностировали рак: людей просят о помощи.

Также Politeka писала, что под Днепром пытаются спасти мать двоих детей: неравнодушных просят о помощи.