Женщина взяла под опеку детей с синдромом Дауна
Как передает Politeka.net, историю поистине мужественной Оксаны Гладышевой рассказали на странице "Даунсайд Ап" в соцсети Facebook.
"Многие врачи не склонны называть это заболеванием. Чем она больна? У нее генетическое нарушение", - поделилась женщина.
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Оксана всячески пытается помочь детям нормально развиваться и не закрывает их от внешнего мира. Она гуляет с ними и обучает. Женщина искренне не понимает тех людей, которые относятся к таким детям с опаской.
Пользователи сети были восхищены историей многодетной матери.
Напомним, звезда "Лисапетного батальона" поведала о борьбе с онкологией.
Ранее Politeka писала, что участнице "Голоса страны" из Днепропетровщины диагностировали рак: людей просят о помощи.
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