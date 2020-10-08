Хлопець зізнається, що поранених у бою рятувати, на щастя, не довелося. А ось з застудами і ГРВІ, зірваними спинами і саднами до нього звертаюся постійно.

"А ще навесні і на початку літа, коли кругом пилок від цвітіння, часто трапляються алергії. Адже ми стоїмо в полях", - поділився він.