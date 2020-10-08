19-річний українець призупинив навчання і відправився на Донбас
Як передає Politeka.net, про свого побратима розповіли на Facebook-сторінці
"Йому тільки 19, але він воює вже другу ротацію. "Док" навчався в медичному коледжі, і вирішив, що буде корисніше тут, в окопах. Тому призупинив навчання і підписав контакт", - йдеться в повідомленні.
Як передає Politeka.net, про свого побратима розповіли на Facebook-сторінці
93-тя ОМБр Холодний Яр.
"Йому тільки 19, але він воює вже другу ротацію. "Док" навчався в медичному коледжі, і вирішив, що буде корисніше тут, в окопах. Тому призупинив навчання і підписав контакт", - йдеться в повідомленні.
Хлопець зізнається, що поранених у бою рятувати, на щастя, не довелося. А ось з застудами і ГРВІ, зірваними спинами і саднами до нього звертаюся постійно.
"А ще навесні і на початку літа, коли кругом пилок від цвітіння, часто трапляються алергії. Адже ми стоїмо в полях", - поділився він.
"Хтось може сказати, що у 19-річного чоловіка може бути недостатньо досвіду для лікування людей. Але ми пишаємося, що в нашу бригаду приходять такі бійці як «Док»! Незважаючи на молодість, вони не бояться брати на себе відповідальність і чітко розуміють, за що воюють", - розповіли бійці 93-ої ОМБр Холодний Яр.
Також ми повідомляли, що 23-річна українка стала командиром відділення морської піхоти.
Популярні новини заразПоказати ще
Урізання пенсій до 1600 гривень, українців попередили про нові проблеми: "Ті, хто старше 35 років..."
Ольга Бузова без ліфчика епічно зганьбилася перед публікою: "Підлизнула так підлизнула"
Українка з 13-м розміром грудей підняла платтячко і порадувала глибоким декольте: "Солоденька"
"Це Асмус за столом?": схудлого Гаріка Харламова в ресторані публічно осоромили
Дівчина з позивним "Самара" є командиром відділення морської піхоти і, як стверджують її товариші по службі, дасть фору багатьом офіцерам.
Командиром Христина стала, коли їй навіть не було 22 років.
Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "потрапили в засідку бойовиків і...".
Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця: залишилися дружина і двоє дітей.
Також Politeka писала, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.