Парень признается, что раненых в бою спасать, к счастью, не пришлось. А вот с простудами и ОРВИ, сорванными спинами и ссадинами к нему обращаюсь постоянно.

"А еще весной и в начале лета, когда кругом пыльца от цветения, часто случаются аллергии. Мы ведь стоим в полях", - поделился он.