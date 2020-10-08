19-летний украинец приостановил обучения и отправился на Донбасс
Как передает Politeka.net, о своем побратиме рассказали на Facebook-страничке
"Ему только 19, но он воюет уже вторую ротацию. «Док» учился в медицинском колледже, и решил, что будет полезнее здесь, в окопах. Поэтому приостановил обучение и подписал контакт", - говорится в сообщении.
Как передает Politeka.net, о своем побратиме рассказали на Facebook-страничке
93-тя ОМБр Холодний Яр.
"Ему только 19, но он воюет уже вторую ротацию. «Док» учился в медицинском колледже, и решил, что будет полезнее здесь, в окопах. Поэтому приостановил обучение и подписал контакт", - говорится в сообщении.
Парень признается, что раненых в бою спасать, к счастью, не пришлось. А вот с простудами и ОРВИ, сорванными спинами и ссадинами к нему обращаюсь постоянно.
"А еще весной и в начале лета, когда кругом пыльца от цветения, часто случаются аллергии. Мы ведь стоим в полях", - поделился он.
"Кто-то может сказать, что у 19-летнего человека может быть недостаточно опыта для лечения людей. Но мы гордимся, что в нашу бригаду приходят такие бойцы как «Док»! Несмотря на молодость, они не боятся брать на себя ответственность и четко понимают, за что воюют", - рассказали бойцы 93-ой ОМБр Холодний Яр.
Также мы сообщали, что 23-летняя украинка стала командиром отделения морской пехоты.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Урезание пенсий до 1600 гривен, украинцев предупредили о новых проблемах: "Те, кто старше 35 лет..."
Влад Яма из "Танців з зірками" не сдержал слез, услышав вердикт врачей: "Сначала это была просто боль"
Карантин в разгаре, введены новые ограничения для украинцев: "С полуночи 7 октября...."
"Штрафы до 5 100 гривен": в Раде нашли, за что еще можно наказать украинцев на деньги
Девушка с позывным "Самара" является командиром отделения морской пехоты и, как утверждают ее сослуживцы, даст фору многим офицерам.
Командиром Кристина стала, когда ей даже не было 22 лет.
Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "попали в засаду боевиков и...".
Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца: остались жена и двое детей.
Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о герое.