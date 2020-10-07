Євросоюз направить Україні допомогу в розмірі 190 мільйонів євро
Як передає Politeka.net, про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
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"Ми повинні боротися разом. Тому ми погодили виділення 190 мільйонів євро, на додачу до раніше виділених 1,2 мільярда євро макроекономічної допомоги. І це найбільша допомога для нашого східного сусіда", - зазначив європейський чиновник.
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Українців така новина не сильно утішила. У мережі впевнені, що дана сума точно піде не за призначенням, а то і зовсім буде вкрадена.
"Нафіг нам гроші! Знову дороги будувати будемо. А лікується за свої .... хлопці коли це все скінчиться. Коли нажеруться!", "А де ж ці мільйони коли хворі роблять тести за свої гроші і лікують теж не безкоштовно", "Вкрадуть ... простий народ лікується своїм коштом, а немає грошей - вмирає. А потім будуть віддавати наші діти, онуки, правнуки. І скільки можна брати?", "Ура? У слуг велике свято попереду безмежний дерибан! На дороги вже списали тепер спишемо на мости і нестабільну погоду. Живуть же люди!!!", "І куди вони підуть? Знову закатають в дороги", - писали в мережі..
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