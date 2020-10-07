Евросоюз направит Украине помощь в размере 190 миллионов евро

Как передает Politeka.net, об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эти день пойдут на борьбу с "китайским" вирусом в стране.

"Мы должны бороться вместе. Потому мы согласовали выделение 190 миллионов евро, вдобавок к ранее выделенным 1,2 миллиарда евро макроэкономической помощи. И это самая большая помощь для нашего восточного соседа", - отметил европейский чиновник.

Украинцев такая новость не сильно обрадовала. В сети уверены, что данная сума точно пойдет не по назначению, а то и вовсе будет украдена.

"Нафиг нам деньги! Опять дороги строить будем. А лечится за свои .... ребята когда это все кончится. Когда нажрутся!", "А где же эти миллионы когда больные делают тесты за свои деньги и лечат тоже не бесплатно", "Украдут ... простой народ лечится за свой счет, а нет денег - умирает. А затем будут отдавать наши дети, внуки, правнуки. И сколько можно брать?", "Ура? У слуг великий праздник впереди беспредельный дерибан! На дороги уже списали теперь спишем на мосты и нестабильную погоду. Живут же люди!!!", "И куда они пойдут? Опять закатают в дороги", - писали украинцы.

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