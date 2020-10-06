Україна може повністю відмовитися від паперових документів

Як передає Politeka.net, з такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-презентації нових електронних послуг (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, це головна мета цифровізації в Україні.

"Вже 2021 рік ознаменує початком входження України в режим paperless. Це означає повну відмову від паперової роботи, внесення всіх документів в цифрову галузь. Це стосується всіх державних органів. Жодна державна установа не зможе вимагати від українців ніяких довідок, виписок або інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг", - зазначив глава держави.

Українці досить скептично поставилися до такого нововведення.

"Почавши... то у них зависла програма, то у них відвисли файли, то провисли дроти, то хакери, То світла немає.... і нікому нічого не доведеш. А папірець - показав і все зрозуміло", "Адмінцентрів поробили, а папірці все носимо і носимо! Причому, чим більше технологій, тим товщі папка з документами, і до речі в кожну інстанцію! Навіщо їм комп'ютери та інтернет, розуму не докладу. А паперу їм завжди мало!", "Економіка лягла, карантин, люди без зарплат, малий бізнес дохне, а влада в мріях"," Ось це заживемо так, заживемо тепер", " це закони для успішних і розвинених країн!!!! А він не знає, що наша країна в боргах " - писали користувачі Мережі.

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