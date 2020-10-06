Украина может полностью отказаться от бумажных документов

Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-презентации новых электронных услуг (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По эго словам, это главная цель цифровизации в Украине.

"Уже 2021 год ознаменует началом вхождения Украины в режим paperless. Это означает полный отказ от бумажной работы, внесение всех документов в цифровую отрасль. Это касается всех государственных органов. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг", - отметил глава государства.

Украинцы довольно скептически отнеслись к такому нововведению.

"Начнется... то у них зависла программа, то у них отвисли файлы, то провисли провода, то хакеры, то света нету.... и никому ничего не докажешь. То ли дело бумажка - показал и все понятно", "Админцентров понаделали, а бумажки все носим и носим! Причем, чем больше технологий, тем толще папка с документами, и кстати в каждую инстанцию! Зачем им компьютеры и интернет, ума не приложу. А бумаги им всегда мало!", "Экономика легла, карантин, люди без зарплат, малый бизнес дохнет, а власть в мечтах", "Вот это заживем так, заживем теперь", "Это законы для успешных и развитых стран!!!! А он не знает, что наша страна в долгах" - писали пользователи сети.

Напомним, что зарплаты вырастут, но не на долго: эксперты ошарашили прогнозом, каким будет курс доллара.

Как сообщала Politeka, ограничение зарплат украинцев на карантине, Зеленский подписал важный закон: кто получит заоблачные выплаты.

Также Politeka писала, что начисление двойных пенсий, украинцев порадовали новыми суммами: "30% от заработка...".