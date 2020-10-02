Жителі окупованого Криму ополчилися проти росіян, які несподівано хлинули на півострів

Громадяни РФ вирішили пересидіти епідемію китайського вірусу, яка вирує на батьківщині, подалі від дому і вирушили до Криму, чому абсолютно не раді місцеві жителі. У пабліках вони скаржаться на засилля непроханих гостей, а відповідним скріном поділилася на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday.

Люди вимагають у "глави" окупаційної влади Сергія Аксьонова закрити Кримський міст і не пускати нікого на півострів.

"Хан Аксен нехай перекриє міст і закриє авіасполучення з Москвою і Пітером. Або знову москвичі і пітерці весь свій СНІД привезуть до Криму. Як підтримати туризм, так для них Крим – смітник і дорого, а як відсидітися подалі від будинку, так пруть у Крим, як сарана", – обурюється невідомий автор.

"Нічого було сюди всіх пускати, барани. Вони відпочили, а ми здихаємо повільно", – відповідають у коментарі.

Тим часом у Криму ріст випадків атипової пневмонії за тиждень склав 34%. У зв'язку з погіршенням ситуації влада пішла на посилення карантинних вимог. Так, з 1 жовтня пасажири, на яких не надіті медичні маски і рукавички, не допускаються в громадський транспорт, таксі, автостанції та вокзали Криму.

Раніше ми писали про те, що ескалація конфлікту в Нагірному Карабасі не на жарт стривожила військовослужбовців на окупованому півострові. За словами одного з контрактників, після відновлення війни між Вірменією й Азербайджаном місцеві офіцери ходять похмурі і не вилазять з нарад, а солдатів стали частіше муштрувати і влаштовувати стройові огляди.

Нагадаємо, під боком у окупантів помітили військову техніку НАТО.

Як повідомляла Politeka, Шура пригрозив світу повторенням кримського сценарію.

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