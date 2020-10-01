Українці обурились нововведеннями у шкільній програмі, в рамках яких Тараса Шевченка і Лесю Українку ставлять в один ряд із сучасними поп-зірками
Про це повідомляє Pоliteka з посиланням на паблік "Баба і кіт".
Так, у соцмережах показали фото однієї зі сторінок робочого зошиту учнів початкових класів. Автори зошита поставили поетів та національних символів України Тараса Шевченка та Лесю Українку в один ряд з поп-співаками - Надією Дорофеєвою і Монатіком.
Таке завдання з'явилося в робочому зошиті учнів початкових класів, ймовірно, по предмету "Я досліджую світ". В рамках завдання школярам треба назвати імена всіх відомих українців на фото.
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В соцмережі висловили обурення таким підходом до навчання.
"У народі кажуть: "Порівняли ... з пальцем!". Вибачте за такий вислів, але абсурд сьогодення зашкалює", "Ставити в один ряд із Шевченком і Лесею Українкою цих так званих "співаків" - це вже занадто", "Це глум вищої міри,над видатними українцями як Шевчеко та Леся Українка", "Що за зрада?! Де лисий з кварталу?! Неподобство!", "А хто такі ці 2 після Шевченка та Лесі Українки?", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, школи Одеси зіткнулися з новою проблемою після переходу на українську мову: "Ситуація напружена".
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