Украинцы возмутились нововведениями в школьной программе, в рамках которых Тараса Шевченко и Лесю Украинку ставят в один ряд с современными поп-звездами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Баба і кіт".

Так, в соцсетях показали фото одной из страниц рабочей тетради учеников начальных классов. Авторы тетради поставили поэтов и национальных символов Украины Тараса Шевченко и Лесю Украинку в один ряд с поп-певцами - Надеждой Дорофеевой и Монатиком.

Такое задавние появилось в рабочей тетради учеников начальных классов, вероятно, по предмету "Я исследую мир". В рамках задания школьникам надо назвать имена всех известных украинцев на фото.

В соцсети выразили возмущение таким подходом к обучению.

"В народе говорят: "Сравнили ... с пальцем!". Извините за такое выражение, но абсурд настоящего зашкаливает", "Ставить в один ряд с Шевченко и Лесей Украинкой этих так называемых "певцов" - это уже слишком", "Это глум высшей меры над выдающимися украинцами как Шевчеко и Леся Украинка", "Что за зрада?! Где лысый из квартала?! Безобразие!", "А кто такие эти 2 после Шевченко и Леси Украинки?", - пишут в комментариях.

Напомним, школы Одессы столкнулись с новой проблемой после перехода на украинский язык: "Ситуация напряженная".

Ранее Politeka сообщала, что в учебнике нашли карту из известной игры, украинцы в истерике: "Это пасхалки".

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