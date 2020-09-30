Луганську область накрили пилові бурі і хмари диму від лісових пожеж
Про це повідомляє видання "ЧасПик".
У регіональних соціальних пабліках у Facebook жителі Луганщини зазначають, що хмара пилу насунулася з боку Боровського.
"Ну ось і дочекалися, з боку Боровського насувається піщана буря", - пишуть місцеві жителі в соцмережах.
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Лисичани також можуть спостерігати за даним явищем. Так, якщо дивитися в бік Сєвєродонецька, то можна побачити, що все небо заволокло сірим туманом.
У ДСНС області попереджають, що найближчими днями все тільки посилиться, оскільки очікуються сильні пориви вітру.
Також відомо, що Регіон накрила хмара пилу і диму від лісових пожеж, які знову розгораються під Сєвєродонецьком.
Жителі області повідомляють у соцмережах про пожежі в районі кількох населених пунктів.
Також ми повідомляли, що в Черкаській області очевидцям вдалося зняти рідкісний вид смерчу.
На кадрах можна побачити смерч, який завис прямо в повітрі над будинками здивованих жителів. На відміну від інших аналогічних явищ його «хвіст» не стосується землі.
Це рідкісний вид погодного явища, відомий під назвою «лендспаут».
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