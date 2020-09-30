Луганскую область накрыли пылевые бури и облака дыма от лесных пожаров

Об этом сообщает издание "ЧасПик".

В региональных социальных пабликах в Facebook жители Луганщины отмечают, что облако пыли надвинулась со стороны Боровского.

"Ну вот и дождались, со стороны Боровского надвигается песчаная буря", - пишут местные жители в соцсетях.

Лисичане также могут наблюдать за данным явлением. Так, если смотреть в сторону Северодонецка, то можно увидеть, что все небо заволокло серым туманом.

В ГСЧС области предупреждают, что в ближайшие дни все только усилится, поскольку ожидаются сильные порывы ветра.

Также известно, что регион накрыло облако пыли и дыма от лесных пожаров, которые вновь разгораются под Северодонецком.

Жители области сообщают в соцсетях о пожарах в районе нескольких населенных пунктов.

Также мы сообщали, что в Черкасской области очевидцам удалось заснять редкий вид смерча.

На кадрах можно увидеть смерч, который завис прямо в воздухе над домами удивленных жителей. В отличие от других аналогичных явлений его «хвост» не касается земли.