Луганскую область накрыли пылевые бури и облака дыма от лесных пожаров
Об этом сообщает издание "ЧасПик".
В региональных социальных пабликах в Facebook жители Луганщины отмечают, что облако пыли надвинулась со стороны Боровского.
"Ну вот и дождались, со стороны Боровского надвигается песчаная буря", - пишут местные жители в соцсетях.
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Лисичане также могут наблюдать за данным явлением. Так, если смотреть в сторону Северодонецка, то можно увидеть, что все небо заволокло серым туманом.
В ГСЧС области предупреждают, что в ближайшие дни все только усилится, поскольку ожидаются сильные порывы ветра.
Также известно, что регион накрыло облако пыли и дыма от лесных пожаров, которые вновь разгораются под Северодонецком.
Жители области сообщают в соцсетях о пожарах в районе нескольких населенных пунктов.
Также мы сообщали, что в Черкасской области очевидцам удалось заснять редкий вид смерча.
На кадрах можно увидеть смерч, который завис прямо в воздухе над домами удивленных жителей. В отличие от других аналогичных явлений его «хвост» не касается земли.
Это редкий вид погодного явления, известный под названием «лэндспаут».
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