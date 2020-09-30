Старший лейтенант Ашраф Мсуя став одним з жертв авіакатастрофи " АН-26 під Харковом

У 2015 році "Слобідський край" взяв інтерв'ю у незвичайного українця.

Ашраф народився в Харкові і мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні. У 2013 році його батько пропонував йому жити в Танзанії, проте хлопець залишився служити на благо батьківщині.

Ашраф зізнався, що не зміг би там жити, оскільки виріс в Україні і хотів залишити щось після себе саме на українській землі. У 2012 році він вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на спеціальність штурман.

Йому дуже боляче було спостерігати за конфліктом на Донбасі, тому він відправився до свого начальника.

"Це було на третьому курсі. На певному етапі навчання були труднощі, багато чого не виходило, були проблеми в сім'ї, і одного разу настав моральний зрив. Я зрозумів, що хочу бути корисним Україні. Пішов до начальника свого факультету і намагався пояснити йому, що хочу допомогти людям і піти воювати в АТО. На що він відповів: «якщо знадобиться саме твоя допомога, я буду знати, що ти не підведеш, але поки не час», - розповідав Ашраф.

Увечері 25 вересня в Харківській області сталася трагедія, яка забрала життя темношкірого українця і його побратимів.

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