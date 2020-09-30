Старший лейтенант Ашраф Мсуя стал одним из жерт авиакатастрофы "АН-26 под Харьковом

В 2015 году "Слобідський край" взял интервью у необычного украинца.

Ашраф родился в Харькове и мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине. В 2013 году его отец предлагал ему жить в Танзании, однако парень остался служить на благо родине.

Ашраф признался, что не смог бы там жить, поскольку вырос в Украине и хотел оставить что-то после себя именно на украинской земле. В 2012 году он поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба на специальность штурман.

Ему очень больно было наблюдать за конфликтом на Донбассе, поэтому он отправился к своему начальнику.

"Это было на третьем курсе. На определенном этапе обучения были трудности, многое не получалось, были проблемы в семье, и однажды наступил моральный срыв. Я понял, что хочу быть полезным Украине. Пошел к начальнику своего факультета и пытался объяснить ему, что хочу помочь людям и пойти воевать в АТО. На что он ответил: «Если понадобится именно твоя помощь, я буду знать, что ты не подведешь, но пока не время», - рассказывал Ашраф.

Вечером 25 сентября в Харьковской области произошла трагедия, которая забрала жизнь темнокожего украинца и его побратимов.

Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.

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