Таке краще один раз побачити

Відбувся новий етап випробувань барражуючого боєприпасу "Грім", на якому відпрацювали другий запуск за допомогою мультилет

Відео польоту показав ресурс новин оборонно-промислового комплексу Defense Express (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За словами директора НПП "Атлон Авіа"Артема В'юнника випробування боєприпасу "Грім" пройшли заплановано. Крім того, він назвав основні характеристики боєприпасу. При цьому, він розкрив, чим "Гром" краще техніки російських бойовиків.

За його словами, крейсерська швидкість "Грому" становить близько 120 км/год, що має забезпечити підліт в район цілі на відстані 30 км приблизно за 15 хвилин в нормальних метеоумовах.

Всього в повітрі боєприпас може перебувати до 60 хвилин, що було підтверджено на льотних випробуваннях. При нормальних метеоумовах боєприпас в районі цілі має перебувати не більше 15-20 хвилин. І ще стільки ж витрачає на підліт до мети.

Але навіть якщо є сильний зустрічний вітер, і він буде летіти до мети всі 40 хвилин, то все одно буде мати в запасі достатньо часу для завершення місії.

"Мультироторний літальний апарат піднімає боєприпас на висоту 500 м, після чого той від'єднується і направляється в район цілі. Сам мультиротор піднімається на висоту близько 1000 метрів і залишається в повітрі. Такої висоти достатньо для підтримки стійкого відеоканалу з баражуючим боєприпасам на відстані 30-40 км до того, як боєприпас потрапить у ціль", - розповів Вьюнник.

Він уточнив, що "Грім" є новим видом зброї і поєднує в собі концепції безпілотного літального апарату і високоточної зброї. Схоже страшний сон Путіна буквально з'явився на яву.

Такі дрони-камікадзе можуть протягом певного часу перебувати в повітрі, вишукувати ціль і самостійно її знищувати.

У той же час використання такої зброї є більш дешевим в порівнянні з високоточними ракетами, бомбами або артилерійськими снарядами. Окупанти будуть приречені, після впровадження такої зброї на Донбасі, адже від нього неможливо втекти.

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